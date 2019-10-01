Тагильские школьники примут участие во Всемирной олимпиаде роботов

Российские участники будут бороться за медали в четырёх категориях — «Основная», «Продвинутая», «Футбол роботов» и «Творческая». В этом году тема Всемирной олимпиады Smart Cities — «Умные города». Она связана с обеспечением открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов.