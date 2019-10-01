Тагильские школьники примут участие во Всемирной олимпиаде роботов
Сегодня, 18:00ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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Для участия во Всемирной олимпиаде роботов казанский университет Иннополис отобрал участников из девяти регионов России. В том числе на мировое первенство поедет команда тагильских робототехников, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Российские участники будут бороться за медали в четырёх категориях — «Основная», «Продвинутая», «Футбол роботов» и «Творческая». В этом году тема Всемирной олимпиады Smart Cities — «Умные города». Она связана с обеспечением открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов.
Из Нижнего Тагила на соревнования поедут Егор Ермаков и Сергей Ковтков из Дворца детского и юношеского творчества.
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