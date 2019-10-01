В Екатеринбурге дизайнеры обставили автобусные остановки мебелью и абажурами
Сегодня, 17:41ОбществоФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге появились автобусные обстановки с «домашним интерьером». Дизайнеры обставили их мебелью, абажурами и коврами, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Теперь остановка «Площадь 1905 года» оклеена обоями и украшена деревянными наличниками. На «Площади Труда» появилась конструкция с историей здания Главпочтамта. На остановке «Оперный театр» — розовая лепнина, золотые рамы и мягкие сиденья. К тому же там играет классическая музыка.
Такое преображение автобусных остановок стало рекламной акцией одного из салонов интерьеров. Цель авторов - показать, что с помощью правильной обстановки любое место может стать уютнее. Акция согласована с администрацией города и пройдёт один день.
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