В Екатеринбурге дизайнеры обставили автобусные остановки мебелью и абажурами

Теперь остановка «Площадь 1905 года» оклеена обоями и украшена деревянными наличниками. На «Площади Труда» появилась конструкция с историей здания Главпочтамта. На остановке «Оперный театр» — розовая лепнина, золотые рамы и мягкие сиденья. К тому же там играет классическая музыка.