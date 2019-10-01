В Нижнем Тагиле вручены звания «Почётного ветерана»

Мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека, прошло в городском Дворце молодёжи. Звания «Почётного ветерана» из рук главы города получили член совета ветеранов торговли Людмила Абрамова, организатор музея в санатории «Руш» Михаил Князев, активистка ветеранскай организаций ОАО «Мебельщик» Надежда Комарова, представитель совета ветеранов АО «Евраз НТМК» Валерий Овчинников ветеран завода химического «Планта» Александра Подобед.

Для нас важно восстановить и сохранить то, что сделано вашими руками. Мы благодарим вас за труд и желаем здоровья и долголетия,поздравил ветеранов Владислав Пинаев.