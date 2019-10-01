В Нижнем Тагиле вручены звания «Почётного ветерана»
Сегодня, 1 октября, на торжественном собрание мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил звание «Почётного ветерана» пятерым активистам ветеранского движения, сообщает пресс-служба администрации.
Мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека, прошло в городском Дворце молодёжи. Звания «Почётного ветерана» из рук главы города получили член совета ветеранов торговли Людмила Абрамова, организатор музея в санатории «Руш» Михаил Князев, активистка ветеранскай организаций ОАО «Мебельщик» Надежда Комарова, представитель совета ветеранов АО «Евраз НТМК» Валерий Овчинников ветеран завода химического «Планта» Александра Подобед.
Для нас важно восстановить и сохранить то, что сделано вашими руками. Мы благодарим вас за труд и желаем здоровья и долголетия,поздравил ветеранов Владислав Пинаев.
Также во время торжественного собрания были награждены команды районов, которые победили в фестивале творчества и спорта «Салют Победы». Первое место заняла команда ветеранов Дзержинского района, второе — Ленинского, третье — Тагилстроевского.