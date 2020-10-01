«Облкоммунэнерго» ответило на заявления операторов связи в Тагиле о повышении тарифов

В адрес операторов связи АО «Облкоммунэнерго» уже направило информационные письма, согласно которым предлагается заключить новый договор с уже повышенными тарифами на размещение ВОЛС, которые действуют с 1 января 2020 года. Если ранее тариф составлял 57 рублей за «аренду» одной опоры в месяц, то теперь тариф вырос до 413,8 руб. (с НДС). В случае отказа от заключения договора энергетики грозятся демонтировать ВОЛС с опор освещения — по информации операторов связи, это произойдет уже в ближайшие две недели,говорится в сообщении.