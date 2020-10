«Облкоммунэнерго» ответило на заявления операторов связи в Тагиле о повышении тарифов

Уральская ассоциация операторов сотовой связи разослала в сто СМИ письмо о том, что АО «Облкоммунэнерго», которому на правах аренды принадлежат опоры освещения в Нижнем Тагиле, в несколько раз подняло тариф на размещение ВОЛС. В связи с этим есть риск масштабного отключения связи.

В адрес операторов связи АО «Облкоммунэнерго» уже направило информационные письма, согласно которым предлагается заключить новый договор с уже повышенными тарифами на размещение ВОЛС, которые действуют с 1 января 2020 года. Если ранее тариф составлял 57 рублей за «аренду» одной опоры в месяц, то теперь тариф вырос до 413,8 руб. (с НДС). В случае отказа от заключения договора энергетики грозятся демонтировать ВОЛС с опор освещения — по информации операторов связи, это произойдет уже в ближайшие две недели,говорится в сообщении. Также в УралАОС считают, что действия АО «Облкоммунэнерго» могут привести к крупномасштабным отключениям связи. В пример при этом приводятся именно образовательные процессы в школе: Кроме этого, отключение интернета грозит срывом образовательного процесса в городе в связи с тем, что на карантинные мероприятия в Нижнем Тагиле по информации на 28 сентября закрыты 72 класса,сказано в письме. Каких-либо требований или вариантов решения проблемы в письме не обозначено. В «Облкоммунэнерго» прокомментировали данную ситуацию: «Облкоммунэнерго» считает заявления о необоснованном многократном росте стоимости услуг на размещение линий электросвязи на своих электросетевых объектах спекуляцией в силу отсутствия у собственников ВОЛС до настоящего времени каких-либо затрат на размещение своих сетей на объектах. Отметим, что участники рынка годами бесплатно пользовались имуществом, что фактически является необоснованным обогащением. «Облкоммунэнерго» оставляет за собой право в рамках проводимой претенциозно-исковой работы взыскать в судебном порядке с таких организаций стоимость фактически потребленных, но неоплаченных услуг. «Облкоммунэнерго» оказывает услуги по предоставлению доступа к объектам инфраструктуры во всех территориях присутствия — при наличии технической возможности линии ВОЛС размещаются на опорах линий электропередач. Это ведет к износу оборудования, увеличению расходов на обслуживание и содержание ЛЭП. Инвентаризация показала, что еще со времен реорганизации «Тагилэнергосетей» (с 2016 года АО «Облкоммунэнерго») часть владельцев ВОЛС размещала сети электропередач без заключения соответствующего договора и соответственно без какого-либо возмещения затрат ЗАО «Тагилэнергосети». Выявив отсутствие договорных отношений, «Облкоммунэнерго» разослало заинтересованным лицам договоры с информацией о стоимости данных услуг. В соответствии с действующими в компании регламентами и положением о договорной работе, на все одинаковые по виду и характеру осуществляемых по обращению потребителей работ, заключаются типовые договоры, с едиными расценками,пояснили TagilCity.ru в «Облкоммунэнерго».

