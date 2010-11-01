57% опрошенных россиян считают наркоманию первостепенной проблемой

А глава ФСКН Виктор Иванов считает, что в России нужно ввести понятие «антинаркотической безопасност»и, так как 57% опрошенных россиян ставят проблему наркомании выше, чем терроризм и бедность. Об этом он заявил РИА Новости. По словам Виктора Иванова, армия наркоманов обеспечивает воспроизводство наркозависимых. В среднем один наркоман втягивает в употребление наркотиков 10-15 человек. До 90% наркоманов являются распространителями. Виктор Иванов уточнил, что в России на данный момент есть две серьезные угрозы - героин и, так называемая, аптечная наркомания. ФСКН выступает за создание в России единой системы центров социальной реабилитации наркоманов.