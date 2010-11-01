Чиновники Москвы начинают работать на час раньше, чтобы не создавать пробок на дорогах

«Пока это не жестко, чтобы настроился механизм, с учетом того, что темже молодым мамам нужно отводить детей в детские сады. Все это должнобыть сделано достаточно мягко, чтобы люди не почувствовали дискомфорт»,-пояснил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин убежден, что подобная мера позволит немного «растянуть» утренний«час пик», ведь в городских органах власти насчитывается около 25 тыс.чиновников и почти все ездят на машинах, сообщает ИТАР-ТАСС Урал.