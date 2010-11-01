Чиновники Москвы начинают работать на час раньше, чтобы не создавать пробок на дорогах
1 ноября 2010, 08:12ОбществоОльга
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Рабочий день московских чиновников отныне начинается на час раньше - в 8 утра. В первую неделю новое правило будет носить рекомендательный характер. Через неделю глава столицы Сергей Собянин пообещал «нормативно закрепить такой режим».
«Пока это не жестко, чтобы настроился механизм, с учетом того, что темже молодым мамам нужно отводить детей в детские сады. Все это должнобыть сделано достаточно мягко, чтобы люди не почувствовали дискомфорт»,-пояснил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин убежден, что подобная мера позволит немного «растянуть» утренний«час пик», ведь в городских органах власти насчитывается около 25 тыс.чиновников и почти все ездят на машинах, сообщает ИТАР-ТАСС Урал.
О пользе же нового режима говорят и эксперты, по мнению которых«распорядок, при котором предприятия начинают работать в одно время,фирмы в другое, а банки - в третье», был бы полезным.
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