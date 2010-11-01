Невыспавшиеся британцы по утрам превращаются в зомби

Британцы окончательно просыпаются только к 10 часам утра, а до этоговремени практически не осознают происходящего и действуют автоматически.«Несколько утренних часов люди проводят в особом состоянии между сном ибодрствованием и фактически представляют собой зомби, действуяавтоматически и без полного осознания происходящего», - цитирует АМИ-ТАССБи-би-си.