Невыспавшиеся британцы по утрам превращаются в зомби
1 ноября 2010, 09:22Общество
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Ученые обнаружили в современном британском обществе новый феномен «утренний зомбизм».
Британцы окончательно просыпаются только к 10 часам утра, а до этоговремени практически не осознают происходящего и действуют автоматически.«Несколько утренних часов люди проводят в особом состоянии между сном ибодрствованием и фактически представляют собой зомби, действуяавтоматически и без полного осознания происходящего», - цитирует АМИ-ТАССБи-би-си.
Низкая активность ряда зон головного мозга в утреннее время объясняетсянарушением режима. Современный человек все позднее ложится спать, австает рано. Удлинению цикла активности во многом способствует широкоераспространение интернета и избыток информации, считаютученые.
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