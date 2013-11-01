Заболевших водителей предложили лишать прав без суда
1 ноября 2013, 09:15ОбществоЕвгения
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Минздрав предложил приостанавливать действие водительских прав по болезни без решения суда. Кроме того, ведомство предлагает обязать водителей всегда возить с собой медицинские справки.
Об этом сегодня пишет «Коммерсант». По данным издания, при ухудшении состояния здоровья водителя предлагается приостанавливать действие его водительских прав без решения суда. Ранее в России это могло произойти только по решению суда.
Предполагается, что если во время медосмотра у водителя будет обнаружено заболевание, при котором управлять автомобилем запрещено, действие прав будет приостанавливаться на время лечения или вообще аннулироваться.
Кроме того, Минздрав предлагает обязать водителей возить справки с собой и предъявлять их сотруднику ГИБДД, однако в данном ведомстве предлагают создать электронную базу справок.
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