Заболевших водителей предложили лишать прав без суда

Об этом сегодня пишет «Коммерсант». По данным издания, при ухудшении состояния здоровья водителя предлагается приостанавливать действие его водительских прав без решения суда. Ранее в России это могло произойти только по решению суда.

Предполагается, что если во время медосмотра у водителя будет обнаружено заболевание, при котором управлять автомобилем запрещено, действие прав будет приостанавливаться на время лечения или вообще аннулироваться.

Кроме того, Минздрав предлагает обязать водителей возить справки с собой и предъявлять их сотруднику ГИБДД, однако в данном ведомстве предлагают создать электронную базу справок.