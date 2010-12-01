37 единиц техники убирают снег в Нижнем Тагиле

Городские коммунальные службы Нижнего Тагила работают в круглосуточномрежиме, устраняя последствия сильных снегопадов. Всего на уборке снегазадействовано 37 единиц техники. Об этом сообщил ntagil.orgзаместительпредседателя комитета по городскому хозяйству Администрации городаСтепан Пилипец.