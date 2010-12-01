37 единиц техники убирают снег в Нижнем Тагиле
1 декабря 2010, 12:29ОбществоОльга
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37 единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега с тагильских улиц.
Городские коммунальные службы Нижнего Тагила работают в круглосуточномрежиме, устраняя последствия сильных снегопадов. Всего на уборке снегазадействовано 37 единиц техники. Об этом сообщил ntagil.orgзаместительпредседателя комитета по городскому хозяйству Администрации городаСтепан Пилипец.
В первую очередь приводятся в порядок центральные улицы города, а такжедороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта.Уборкой снега занимаются пять подрядных организаций.
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