К расчистке улиц хотят привлечь промышленные предприятия Нижнего Тагила

Но если потребуется, то муниципалитет попросит помочь бороться со снегом промышленные предприятия. Уже сейчас расчистка идёт в усиленном, круглосуточном режиме. Работает более 30-ти единиц техники. А с улиц города начали вывозить снег. Уже вывезено более 100 тонн. Определены три места, куда снег будет выбрасываться. Сейчас идёт процесс оформления документов, чтобы эти пустыри можно было постоянно использовать. Снег с улиц Вагонки будут вывозить на пустырь по улице Решетникова в Сухоложском, с Выи – на улицу Носова. Третий пустырь – у кладбища по улице Балакинская.