К расчистке улиц хотят привлечь промышленные предприятия Нижнего Тагила
Сегодня улицы города расчищают 5 предприятий. Это Тагилдорстрой, Тагилдор, Сединтаг, Асфальт-НТ и Озеленитель.
Но если потребуется, то муниципалитет попросит помочь бороться со снегом промышленные предприятия. Уже сейчас расчистка идёт в усиленном, круглосуточном режиме. Работает более 30-ти единиц техники. А с улиц города начали вывозить снег. Уже вывезено более 100 тонн. Определены три места, куда снег будет выбрасываться. Сейчас идёт процесс оформления документов, чтобы эти пустыри можно было постоянно использовать. Снег с улиц Вагонки будут вывозить на пустырь по улице Решетникова в Сухоложском, с Выи – на улицу Носова. Третий пустырь – у кладбища по улице Балакинская.
Между тем, сегодняшние снегопады осложнили работу транспорта в Нижнем Тагиле. В первой половине дня с затруднением ходили трамваи гальянского, вагонского и тагилстроевского направлений - пути заметало снегом. В результате осложнений с общественным транспортом тагильчане пересели на такси. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в одной из фирм, в холода существенно увеличился спрос на услуги такси. Но и вызванную машину приходится ждать дольше - во дворах, куда не доходит снегоочистительная техника, автомобили застревают. Госавтоинспекторы отмечают, что число аварий на дорогах бьет все рекорды. Так сегодня только за 4 часа с 8-ми утра до полудня в городе зарегистрировано 24 ДТП.
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