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1 декабря в день борьбы со СПИДом в Нижнем Тагиле специалисты призывают к профилактике ВИЧ и толерантности к инфицированным людям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 декабря в день борьбы со СПИДом в Нижнем Тагиле специалисты призывают к профилактике ВИЧ и толерантности к инфицированным людям

1 декабря 2011, 12:46ОбществоВалерия Лошкарева
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