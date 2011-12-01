1 декабря в день борьбы со СПИДом в Нижнем Тагиле специалисты призывают к профилактике ВИЧ и толерантности к инфицированным людям

К сожалению, население России, и в частности, Нижнего Тагила, очень мало знает о профилактике и путях заражения ВИЧ. Передвижная выставка, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, призвана рассказать горожанам всю правду о ВИЧ и СПИД. Выставка работает в Центральной городской библиотеке 30 ноября и 1 декабря. 2 декабря с утра выставка отправится в медколледж, а после обеда - вновь в ЦГБ.

Передвижная выставка состоит из семи красочных, наглядных, понятных плакатов. Посетители библиотеки с большим интересом подходят к плакатам, тем более что всю информацию готова дополнить и прокомментировать специалист Управления здравоохранения города рассказывает главный библиотекарь Центральной городской библиотеки Анна Сидорова.

По словам специалистов Управления здравоохранения Нижнего Тагила, проблема ВИЧ в Свердловской области необычайно актуальна: ведь каждый 83-й житель ее заражен этой инфекцией. Только за этот год выявлено 4407 новых случаев ВИЧ-инфекции, а есть и такие заболевшие, которые и не подозревают, что в их организм попал неизлечимый вирус. Для того, чтобы своевременно определять заболевших, также в рамках Дня борьбы со СПИДом, в Нижнем Тагиле проходит массовое добровольное скрининговое обследование пациентов амбулаторно-поликлинических отделений ЦГБ №4 и Демидовской центральной городской больницы.

Часто в Нижнем Тагиле проводятся добровольные обследования на ВИЧ не только среди пациентов медицинских учреждений города, но и среди всех желающих. На призыв бесплатно и анонимно обследоваться, в основном, откликаются молодые люди, а именно они сейчас являются центром эпидемии. По официальной статистике, в возрасте от 18 до 19 лет заражен ВИЧ-инфекцией каждый 30-й человек, в возрасте от 20 до 29 лет – каждый 25-й, люди более зрелого возраста заболевают гораздо реже: среди 30-39-летних людей ВИЧ-инфицирован каждый 65-й. Это происходит потому, что сейчас основным способом заражения ВИЧ стала передача вируса половым путем. Люди старшего возраста более осознанно подходят к сексу, чаще всего имеют одного полового партнера или предохраняются.

Еще одной серьезной проблемой общества является заражение ВИЧ-инфекцией детей от матери через кровь при родах или грудное молоко при кормлении грудью. Диагноз ВИЧ-инфекция установлен 614 детям Свердловской области, родившимся у зараженных матерей.