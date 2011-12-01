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Студенты, поступившие в аспирантуру до 2013 года, получат отсрочку от армии на весь срок обучения
Сюжеты:
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Студенты, поступившие в аспирантуру до 2013 года, получат отсрочку от армии на весь срок обучения

1 декабря 2011, 16:10ОбществоВалерия Лошкарева
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