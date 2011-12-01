Студенты, поступившие в аспирантуру до 2013 года, получат отсрочку от армии на весь срок обучения

Изменения, внесенные в закон «О воинской обязанности и военной службе», предполагают, что отсрочка от службы в армии будет предоставлена гражданам, получающим очное послевузовское профобразование в аккредитованных учреждениях.

Рассматриваемая категория граждан в период с 1 января 2012 года по 1 января 2013 года будет иметь право на отсрочку от призыва на военную службу независимо от того, имеют ли образовательные учреждения (научные организации) государственную аккредитацию по программам послевузовского профессионального образования, а с 1 января 2013 года - только при наличии таковой уточняет пресс-служба.

При этом граждане, которые получат отсрочку от призыва на военную службу до вступления в силу каждого из федеральных законов, будут ею пользоваться в течение всего периода обучения. Изменения в закон об альтернативной службе предполагают, что теперь граждане, выбравшие этот вариант, обязаны будут состоять на воинском учете. Это позволит им бесплатно проходить медицинское освидетельствование в военно-врачебных комиссиях.

Федеральным законом также урегулированы вопросы, связанные со смертью (гибелью) гражданина в период прохождения альтернативной гражданской службы сообщает пресс-служба.