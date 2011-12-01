В первый день зимы в Нижнем Тагиле теплая безветренная погода. В ближайшую неделю похолодания не обещают

В первую половину дня в городе шел пушистый снежок, уже создавая многим предновогоднее настроение. А теплая безветренная погода так и манит на улицу, чтобы прогуляться по городу.

В ближайшую неделю особенного похолодания не обещают, колебания температуры не будут превышать четырех градусов. Погода в Нижнем Тагилезавтра будет днем почти такая же, как и сегодня: днем -7,-8 градусов. С утра и вечером также возможно выпадение осадков.