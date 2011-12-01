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В первый день зимы в Нижнем Тагиле теплая безветренная погода. В ближайшую неделю похолодания не обещают
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В первый день зимы в Нижнем Тагиле теплая безветренная погода. В ближайшую неделю похолодания не обещают

1 декабря 2011, 16:46Общество
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