Сергей Носов выступил на собрании отделения «В защиту человека труда» в Нижнем Тагиле

По вопросу «О социально-экономическом развитии Нижнего Тагила в 2014 году» выступил Глава города, председатель ассоциации глав муниципальных образований УрФО, одержавших победу на выборах при поддержке этого движения, Сергей Носов.

Собрание избрало на последующие два года состав совета местного отделения, председателя и его заместителей, контрольно-ревизионную комиссию. Возглавила отделение Наталья Козлова, учитель школы № 9.

Говоря о социально-экономическом развитии Нижнего Тагила, Сергей Носов отметил, что в городе реализуется большая комплексная программа. Добиться эффективности освоения выделенных муниципалитету средств удалось благодаря активному участию общественности в контроле над выполнением проектов, качеством проводимых ремонтов.

Проект бюджета Нижнего Тагила на следующий год рассчитан лишь на текущее содержание сфер города, и то не в полном объеме. Тем не менее, по словам мэра, работа по программам развития в 2014-м будет продолжена: «Бросать начатое не по-хозяйски. Это неэффективно». В числе направлений, которые требуют к себе особого внимания, Сергей Носов назвал дорожное строительство, ремонт внутриквартальных проездов, объектов теплоснабжения, гидротехнических сооружений, наружное освещение и др.

Если мы хотим, чтобы город развивался, а мы этого хотим, вопросами финансирования будем заниматься на всех уровнях завершил свое выступление Глава.

Участники собрания выразили свою поддержку городской власти в отстаивании бюджета Нижнего Тагила, в работе по реализации приоритетных проектов и в активном привлечении общественности к контролю над использованием бюджетных средств.