Адвокат обвиняемого во взятке замглавы свердловского СК отправлен под домашний арест

Согласно судебному решению, Вострецов пробудет под домашним арестом два месяца — до 28 января 2020 года.

По материалам уголовного дела, адвокат в качестве гонорара, получил 200 тысяч рублей. В связи с тем, что все детали передачи взятки Вострецов сам сообщил правоохранительным органам, защита надеется об освобождении его от уголовной ответственности.