Адвокат обвиняемого во взятке замглавы свердловского СК отправлен под домашний арест
Сегодня, 18:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Суд отправил под домашний арест Владислава Вострецова, который является адвокатом обвиняемого в получении взятки замглавы СКР по Свердловской области Михаила Бусылко. Они были задержаны вместе, пишет Ура.ру.
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Согласно судебному решению, Вострецов пробудет под домашним арестом два месяца — до 28 января 2020 года.
По материалам уголовного дела, адвокат в качестве гонорара, получил 200 тысяч рублей. В связи с тем, что все детали передачи взятки Вострецов сам сообщил правоохранительным органам, защита надеется об освобождении его от уголовной ответственности.
Напомним, главному обвиняемому в получении взятки в размере 1,8 млн рублей заместителю начальника СУ СК по Свердловской области Михаилу Бусылко суд также назначил домашний арест.
Обвиняемый во взятке замглавы свердловского СК отпущен под домашний арест
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