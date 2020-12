Турчак: все депутаты ЕР задействованы в волонтерской работе

Депутаты «Единой России» выразили признательность активистам волонтерских центров партии, которые продолжают помогать нуждающимся во время эпидемии коронавируса. Они привозят медикаменты пациентам и поддерживают медиков по всей стране.

«Вследствие пандемии весь депутатский корпус участвует в волонтерской деятельности. Каждый день по всей России коллеги осуществляют доставку продуктов питания и лекарств нуждающимся, обеспечивают медработников горячим питанием, автомобилями и защитными средствами, помогают в приемных покоях медорганизаций», - рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он выразил признательность неравнодушным гражданам за предоставляемую нуждающимся людям помощь, сообщает Nashgorod. За последние месяцы автоволонтерство получило широкое распространение. Добровольцы бесплатно довозят медиков на вызовы к пациентам, а некоторые депутаты из регионов передали свои служебные авто в пользование клиник. Помимо этого, волонтерские центры партии выделили новые машины для доставки медиков к пациентам и приобрели реанимобили. В ряде городов медицинские автомобили бесплатно дезинфицируют на автомойках, а автозаправочными станциями предоставляются топливные карты. Совместная работа партии и Кабмина также помогла открытию бесплатного такси для медиков, которое уже работает на территориях Новосибирской, Иркутской, Ярославской и Ростовской областей, а также в Красноярском крае. ЕР также предоставляет для медработников продуктовые наборы, в том числе занимается доставкой обедов в госпитали для пациентов с COVID-19. Некоторые активисты самостоятельно готовят для медперсонала домашние блюда и выпечку. Волонтеры из Хабаровска, Санкт-Петербурга, Чувашии, Курской области и других регионов привозят на дом бесплатные лекарства для тех, кто проходит лечение амбулаторно. Деньги на покупку противовирусных препаратов выделило российское правительство. Иногда к волонтерской работе при «Единой России» подключаются целыми семьями. Так, в Вологодской области сотрудница одной из местных школ Наталья Аруева и ее 12-летний сын Арсений разносят продукты пенсионерам. «На протяжении всего лета я помогал маме: разносил продукты, доставлял пакеты пожилым людям. Я не думаю, что на летних каникулах следует только отдыхать. Помогать людям намного лучше», - сказал школьник. Оказывают помощь нуждающимся также студенты медицинских вузов. Они регистрируют звонки по вызову врачей на дом и сообщают пациентам назначения врачей. Как передает интернет-портал ER.ru, работа волонтерского центра партии направлена не только на борьбу с пандемией. Например, активисты также занимаются устранением последствий ледяных дождей в Приморском крае, убирают упавшие деревья. Еще они развернули полевую кухню в районах, где население вынужденно осталось без электричества и воды. «Первого декабря у нас традиционно начинается цикл личных приемов граждан. В нем участвуют наши партийцы из Госдумы, Заксобрания, местных дум, а также представители исполнительных органов власти, руководители ведомств и учреждений. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой личные приемы будут вестись в режиме онлайн или по телефону. Кроме того, в этот непростой период наши партийцы активно стараются помочь медикам. Один из последних примеров: наш депутат Заксобрания Алексей Коробейников в конце ноября организовал горячее питание для медработников «красной зоны» в Талицкой больнице», - прокомментировал секретарь Свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.

