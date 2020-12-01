Турчак: все депутаты ЕР задействованы в волонтерской работе

«Первого декабря у нас традиционно начинается цикл личных приемов граждан. В нем участвуют наши партийцы из Госдумы, Заксобрания, местных дум, а также представители исполнительных органов власти, руководители ведомств и учреждений. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой личные приемы будут вестись в режиме онлайн или по телефону. Кроме того, в этот непростой период наши партийцы активно стараются помочь медикам. Один из последних примеров: наш депутат Заксобрания Алексей Коробейников в конце ноября организовал горячее питание для медработников «красной зоны» в Талицкой больнице», - прокомментировал секретарь Свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.