На Урале мужчина пожаловался на уголовное преследование за борьбу с коррупцией

Мужчина жаловался во все возможные инстанции на бывшее начальство. В конце 2019 года против него возбудили уголовное дело и обвинили во взяточничестве. Якобы обвиняемый заставил рабочих выполнить неоплаченные работы по установке ворот гаража в своем доме. Ему вменяют, что угрозами не принять объект он принудил рабочих к труду. Кроме того, бригада с другой стройки установила ему двери в санузел.