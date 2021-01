На Урале мужчина пожаловался на уголовное преследование за борьбу с коррупцией

Житель Екатеринбурга пожаловался, что против него возбудили дело и направили на многочисленные психологические экспертизам из-за противодействия коррупции.

Екатеринбуржец Олег Морданов трудился в государственном строительном надзоре Министерства обороны. Мужчине пришлось уволиться и переехать в Москву из-за принуждения к принятию объектов, не соответствующих строительным нормам, пишет E1. Он не принимал строительные объекты из-за нарушений. Отказывался ставить подпись. Из-за этого начались проблемы с руководством. Стали поступать угрозы, рассказывает жена обвиняемого. Мужчина жаловался во все возможные инстанции на бывшее начальство. В конце 2019 года против него возбудили уголовное дело и обвинили во взяточничестве. Якобы обвиняемый заставил рабочих выполнить неоплаченные работы по установке ворот гаража в своем доме. Ему вменяют, что угрозами не принять объект он принудил рабочих к труду. Кроме того, бригада с другой стройки установила ему двери в санузел. Супруга Морданова утверждает, что на все работы у них есть чеки и они оплачены. Во время одного из визитов к генеральному прокурору его объявили в международный розыск. Следствие установило, что мужчина скрывается, не отвечает на телефон и не является на допросы. Сам Морданов объяснил это тем, что живет в Москве, а звонков ему не поступало. Спустя четыре месяца с момента начала поисков, Морданова арестовали. После этого от него начали поступать жалобы в вышестоящие инстанции на давление со стороны следствия. В результате его начали направлять на медицинские психологические экспертизы. Следователь объяснил это тем, что Морданову чудится заговор и жалобы его необоснованны. Ему уже прямо говорят: «Дай признание, оштрафуем и отправишься домой». Но это уже дело принципа. За полгода в следственном изоляторе мужа обострилась астма, начались проблемы с щитовидной железой и ЖКТ, рассказала супруга Морданова. Женой обвиняемого написаны жалобы на действия следователя СК Сергея Диденко и на мужчин, которые обвинили мужа во взятке. Она считает, что имел место ложный донос. Однако пока никакой реакции на обращения гражданки не последовало. В данный момент Морданов находится в Москве в центре имени Сербского для прохождения очередной психологической экспертизы.

