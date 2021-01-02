Выбираем кондиционер для дома: основные критерии

Еще одна функция, которая предусмотрена в элитных кондиционерах – это Очистка воздуха. В конструкции устройства предусмотрены фильтры, которые собирают из воздуха пыль, шерсть домашних питомцев, пыльцу растений и другие частицы. Необходимо отметить, что фильтры нужно периодически чистить. Однако в этом нет ничего сложного, манипуляцию можно провести без привлечения специалистов.