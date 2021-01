Выбираем кондиционер для дома: основные критерии

Для создания комфортного микроклимата в помещении необходимо установить кондиционер.

К тому же, это не так дорого, как думают многие потребители: стоимость климатической техники стартует от 5 000 гривен, а цена установки кондиционера в среднем составляет 2 000 гривен. К выбору климатической техники необходимо подходить максимально ответственно. Специалисты рекомендуют брать во внимание ряд критериев, которые мы подробно рассмотрим в нашей статье. Мощность Один из главных критериев выбора – это мощность устройства. Она определяется, исходя из площади помещения. Существует негласное правило – на 1м² должно приходиться 100 Вт мощности устройства. Если не правильно рассчитать мощность, то устройство не будет эффективно выполнять свою задачу. Так, маломощный кондиционер не сможет охладить большое помещение, тогда как высокомощный потребляет много электроэнергии. Уровень шума Для обеспечения акустического комфорта в помещении рекомендуется брать кондиционер, который имеет низкий уровень шума. Оптимальный уровень шума внутреннего блока варьируется в пределах 22-35 дБ, а внешнего – 38-54 дБ. Режимы работы Стандартный кондиционер должен выполнять такие основные функции: Обогрев. Данный режим используется ранней весной и осенью, когда в квартире холодно, а централизованного отопления еще нет.

Вентилятор. Позволяет максимально быстро охладить помещение.

Авто. При активации данного режима кондиционер автоматически поддерживает оптимальный уровень температуры в помещении, подстраиваясь под внешние изменения. Дополнительные возможности Современные кондиционеры оснащается широким набором дополнительных функциональных возможностей, которые делают их использование еще более комфортным. Сегодня большой популярностью пользуется кондиционер с WiFi. Через специальное мобильное приложение он соединяется со смартфоном, что позволяет пользователю осуществлять дистанционное управление. Это очень удобно, например можно охладить помещение перед приходом домой. Еще одна функция, которая предусмотрена в элитных кондиционерах – это Очистка воздуха. В конструкции устройства предусмотрены фильтры, которые собирают из воздуха пыль, шерсть домашних питомцев, пыльцу растений и другие частицы. Необходимо отметить, что фильтры нужно периодически чистить. Однако в этом нет ничего сложного, манипуляцию можно провести без привлечения специалистов. Не менее полезной функцией является Самодиагностика. Если вдруг устройство по каким-либо причинам выйдет из строя, то сработают сетевые индикаторы. Они укажут код ошибки, что позволяет быстро определить причину неисправности и устранить ее. На правах рекламы ООО "КИЕВ КОМФОРТ", лицензия 526143; 39058283

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter