В г. Нижний Тагил планируется провести «Онко-дозор»

Онко-дозор» даст возможность жителям Нижнего Тагила бесплатно обследоваться на наличие онкологических заболеваний. Подобные проекты уже проходили в Москве, Челябинске и Казани и показали высокую эффективность в ранней диагностике рака. Как рассказала нам представитель «Движения против рака» в Нижнем Тагиле Марина Порошина, в нашем городе акцию планируется провести в марте. На обследование пригласят женщин в возрасте от 50-ти до 65-ти лет. Ведь именно в этом возрасте женский организм наиболее подвержен раку молочной железы. По прогнозам организаторов, за месяц врачи успеют обследовать около 50-ти тагильчанок. Но если будет возможность, сроки «Онко-дозора» продлят.