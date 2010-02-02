В г. Нижний Тагил планируется провести «Онко-дозор»
2 февраля 2010, 18:23ОбществоArtem
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С такой инициативой выступило межрегиональное общественное движение «Движение против рака».
Онко-дозор» даст возможность жителям Нижнего Тагила бесплатно обследоваться на наличие онкологических заболеваний. Подобные проекты уже проходили в Москве, Челябинске и Казани и показали высокую эффективность в ранней диагностике рака. Как рассказала нам представитель «Движения против рака» в Нижнем Тагиле Марина Порошина, в нашем городе акцию планируется провести в марте. На обследование пригласят женщин в возрасте от 50-ти до 65-ти лет. Ведь именно в этом возрасте женский организм наиболее подвержен раку молочной железы. По прогнозам организаторов, за месяц врачи успеют обследовать около 50-ти тагильчанок. Но если будет возможность, сроки «Онко-дозора» продлят.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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