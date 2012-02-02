Какие опасности поджидают ребенка на детской площадке?

Такое решение было принято в связи со смертью ребенка на качелях в Кировграде. Напомним, малыш запутался в оплетке кабеля, из которого были сооружены самодельные качели на детской площадке. Фотографии опасных конструкций и детских площадок, которые впредь могут нанести вред здоровью детей, уполномоченный предлагает присылать на электронную почту dvor@svdeti.ru.