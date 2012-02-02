Какие опасности поджидают ребенка на детской площадке?
2 февраля 2012, 18:43Общество
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Специальный альбом фотоснимков опасных мест на детских площадках Свердловской области подготовит уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков для прокуратуры.
Такое решение было принято в связи со смертью ребенка на качелях в Кировграде. Напомним, малыш запутался в оплетке кабеля, из которого были сооружены самодельные качели на детской площадке. Фотографии опасных конструкций и детских площадок, которые впредь могут нанести вред здоровью детей, уполномоченный предлагает присылать на электронную почту dvor@svdeti.ru.
Далее из этих документальных доказательств потенциально опасных мест с указанием адреса и управляющей компании, будет составлен фотоальбом. Он будет передан в прокуратуру для дальшейшего разбирательства и возможного наказания лиц, отвечающих за данные объекты.
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