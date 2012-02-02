Kia готовит к дебюту крошечный «заряженный» кроссовер

Детальной информации об этом прототипе пока мало. Известно лишь, что этот автомобиль будет построен на платформе кроссовера Soul, при этом сам южнокорейский производитель описывает свою новую разработку «Soul с выдающимися динамическими характеристиками». Кроме того, из изображения видно, что машина также получит агрессивный обвес кузова, сильно покатую линию крыши и заниженную подвеску.