Kia готовит к дебюту крошечный «заряженный» кроссовер
2 февраля 2012, 06:07ОбществоРОман БОТов
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Компания Kia опубликовала первое изображение концептуального трехдверного кроссовера под названием Track’ster. Автомобиль впервые будет показан публике на моторшоу в Чикаго, открывающемся 10 февраля текущего года.
Детальной информации об этом прототипе пока мало. Известно лишь, что этот автомобиль будет построен на платформе кроссовера Soul, при этом сам южнокорейский производитель описывает свою новую разработку «Soul с выдающимися динамическими характеристиками». Кроме того, из изображения видно, что машина также получит агрессивный обвес кузова, сильно покатую линию крыши и заниженную подвеску.
По предварительным данным, Kia Track’ster может быть оснащен турбированным бензиновым двигателем с непосредственным впрыском топлива. Вероятно, это будет 204-сильный 1,6-литровый агрегат, который впервые появится на самой мощной версии асимметричного хэтчбека Veloster.
Иллюстрация Kia
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