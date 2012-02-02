На трассе Волгоград – Саратов в плену снежного затора оказалось почти сто человек
2 февраля 2012, 06:26ОбществоРОман БОТов
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На трассе Волгоград – Саратов – Сызрань в Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации: там из-за снега застряло более 70 автомобилей. Как говорится в сообщении пресс-службы Южного регионального центра МЧС, в плену затора оказались 96 человек. Отменены рейсы автобусов Камышин – Саратов и Саратов – Камышин, а также транзитные рейсы через Камышин.
Для расчистки дороги привлечены 105 человек и 54 единицы техники, однако пока неясно, удастся ли в ближайшее время организовать проезд для застрявших автомобилей: в районе ожидается снег и низовая метель при северо-восточном ветре до 18 м/с. Согласно метеопрогнозу, холод станет еще сильнее: температура воздуха опустится до минус 22 градусов.
Напомним, движение на участке дороги от города Камышин до границы с Саратовской областью (194-255 км трассы) было ограничено еще вчера, 1 февраля. Причина та же – снежные заносы, обильный снегопад и сильный мороз. В администрации Камышинского района был развернут оперативный штаб, который осуществляет общее руководство ситуацией, организует питание и заправку автомобилей.
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