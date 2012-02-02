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На трассе Волгоград – Саратов в плену снежного затора оказалось почти сто человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На трассе Волгоград – Саратов в плену снежного затора оказалось почти сто человек

2 февраля 2012, 06:26ОбществоРОман БОТов
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