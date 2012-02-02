На трассе Волгоград – Саратов в плену снежного затора оказалось почти сто человек

Для расчистки дороги привлечены 105 человек и 54 единицы техники, однако пока неясно, удастся ли в ближайшее время организовать проезд для застрявших автомобилей: в районе ожидается снег и низовая метель при северо-восточном ветре до 18 м/с. Согласно метеопрогнозу, холод станет еще сильнее: температура воздуха опустится до минус 22 градусов.