Открыт телефон доверия для тех, кого принуждают идти на митинг

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ, в последние дни впрессе обсуждаются слухи, согласно которым администрации столичных школякобы принуждают учителей выйти 4 февраля на митинг в поддержкукандидата на пост Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ихотя в Департаменте образования Москвы информацию опровергают, темаактивно обсуждается в сети.

Сообщить о фактах принуждения к участию в матинге можно по «телефону доверия» 8 800 700 8 800, звонок со стационарноготелефона из России бесплатный. Обращаться на «телефон доверия» могутучителя со всей России. Линия будет работать до 4 февраля, время работы с 9:00 до 18:00 (время московское). Сообщения можнооставлять анонимно.