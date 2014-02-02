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На уральскую журналистку возбудили дело о гей-пропаганде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На уральскую журналистку возбудили дело о гей-пропаганде

2 февраля 2014, 12:20Общество
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