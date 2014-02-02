На уральскую журналистку возбудили дело о гей-пропаганде

Причиной тому послужила созданная ей группа поддержки ЛГБТ-подростков Дети-404, сообщает альянс гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ. Милонов потребовал оштрафовать девушку и закрыть группу, для чего разослал письма в прокуратуру и другие надзорные инстанции. Журналистку уже вызывали в полицию, и чем все это закончится - неизвестно.

Сама Елена рассказывает своим друзьям и подписчикам: «Составили протокол об административном правонарушении за нарушение закона о запрете пропаганды гомосексуализма (за группу Дети-404). Спасибо Милонову. Жду суда».

Стоит отметить, что административный штраф за пропаганду мужеложства и лесбиянства среди несовершеннолетних для граждан составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч, а для юридических - до 500 тысяч.