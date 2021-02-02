Уральский кандидат в депутаты осужден за поддельный диплом об образовании

Уральский кандидат в депутаты осужден за поддельный диплом об образовании

Сегодня, 13:03ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Кандидат в депутаты в Гаринскую думу предоставил поддельный диплом об окончании колледжа и получил 300 часов обязательных работ.

При подаче заявления на пост кандидата мужчина предоставил диплом о среднем профессиональном образовании ФГОУ СПО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж», пишет «Глобус».

В ходе судебного заседания выяснилось, что обвиняемый там не обучался и диплом не существует. Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа) и назначил ему 300 часов исправительных работ.

Напомним, осенью 2020 года в Нижнем Тагиле стоматолог, который работал в клинике на Октябрьском проспекте, был осужден за поддельный диплом об образовании.

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