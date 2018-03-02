2 млн рублей заплатят хозяева загрызших 7-летнюю девочку собак

Ранее они были приговорены к ограничению свободы на строк 1,6 года, а также компенсационной выплате в 250 тыс. рублей каждый. Приговор обжаловали родственники девочки. Они просили назначить виновным не 250 тыс. рублей, а 1,5 миллиона. Прокурор настаивал на увеличении срока ограничения свободы на 4 месяца. Суд увеличил сумму моральной компенсации до миллиона рублей с каждого осуждённого в пользу родственников ребенка, сообщает Е.1.