2 млн рублей заплатят хозяева загрызших 7-летнюю девочку собак
2 марта, 15:45Общество
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Двое мужчин, чьи собаки растерзали 7-летнюю девочку в деревне Пальмино, должны заплатить по 1 миллиону рублей родственникам погибшей.
Решением Свердловского областного суда наказание 2 мужчинам, чьи собаки напали на ребенка в деревне Пальмино, был ужесточен приговор.
Ранее они были приговорены к ограничению свободы на строк 1,6 года, а также компенсационной выплате в 250 тыс. рублей каждый. Приговор обжаловали родственники девочки. Они просили назначить виновным не 250 тыс. рублей, а 1,5 миллиона. Прокурор настаивал на увеличении срока ограничения свободы на 4 месяца. Суд увеличил сумму моральной компенсации до миллиона рублей с каждого осуждённого в пользу родственников ребенка, сообщает Е.1.
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