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2 млн рублей заплатят хозяева загрызших 7-летнюю девочку собак
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2 млн рублей заплатят хозяева загрызших 7-летнюю девочку собак

2 марта, 15:45Общество
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