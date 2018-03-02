«Байкал Сервис» договорился о сотрудничестве с OZON.ru

Транспортная компания начала обслуживать распределительный центр одного из крупнейших российских интернет-магазинов, открывшийся в прошлом сентябре в Южном федеральном округе.

По условиям достигнутого соглашения, грузоперевозчик осуществляет доставку товаров со складского комплекса OZON.ru в Краснодаре в пункты выдачи онлайн-ритейлера, расположенные в городах Краснодарского края.

С начала года ТК «Байкал Сервис» организовал ежедневное сообщение Краснодар – Сочи. В течение марта перевозчик начинает транспортировку товаров интернет-магазина в Анапу, Геленджик и Новороссийск.

Отметим, что транспортная компания займется перевозкой всех товарных категорий, предлагаемых интернет-магазином потребителям, за исключением продуктов питания и крупногабаритных грузов.

«Мы рады, что наш опыт и многолетняя планомерная работа по повышению качества услуг по достоинству оценена OZON.ru, — отметил директор по логистике транспортной компании Алексей Оськин. — Уверен: начавшееся взаимовыгодное сотрудничество станет для обеих компаний прекрасной возможностью на новом технологическом уровне внести свой вклад в развитие цифровой экономики России».

ТК «Байкал Сервис» намерена и в дальнейшем развивать партнерские отношений с онлайн-магазинами. С учетом того, что электронная коммерция — один из самых быстрорастущих сегментов экономики, это направление становится стратегически важным не только для расширения объема грузоперевозок, но и углубления собственной «диджитализации», благодаря которой автоматически «подтягиваются» качество обслуживания и скорость обработки и доставки грузов.