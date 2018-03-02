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Равнодушие родителей: в ПДН Нижнего Тагила рассказали о причинах ухода подростков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Равнодушие родителей: в ПДН Нижнего Тагила рассказали о причинах ухода подростков

2 марта, 20:45ОбществоИрина Анисимова
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