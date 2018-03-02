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«Таинственные взрывы» произошли 2 марта в Екатеринбурге и Верхней Пышме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Таинственные взрывы» произошли 2 марта в Екатеринбурге и Верхней Пышме

2 марта, 17:15Общество
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