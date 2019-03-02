Противники строительства храма-на-драме подают в суд на мэрию Екатеринбурга
Активисты, выступающие против строительства храма-на-драме в Екатеринбурге, намерены судиться с администрацией города.
В настоящий момент активисты уже подготовили коллективное исковое заявление. Они выступают против вырубки деревьев в сквере у театра драмы ради строительства храма.
Как сообщает представитель инициативной группы, сквер отнесен к функциональной зоне «Территория рекреационных зон», что утверждено планом города до 2025 года. Судебной практикой установлен принцип первичности Генерального плана к Правилам застройки, пишет «Новый день».
Также в исковом заявлении истцы просят суд применить предварительные меры защиты, в частности, наложить запрет на какие-либо действия в отношении сквера до момента вступления в силу решения суда.
Напомним, что строительство храма-на-драме приурочено к 300-летию Екатеринбурга и утверждено мэром Александром Высокинским.