Противники строительства храма-на-драме подают в суд на мэрию Екатеринбурга

В настоящий момент активисты уже подготовили коллективное исковое заявление. Они выступают против вырубки деревьев в сквере у театра драмы ради строительства храма.

Как сообщает представитель инициативной группы, сквер отнесен к функциональной зоне «Территория рекреационных зон», что утверждено планом города до 2025 года. Судебной практикой установлен принцип первичности Генерального плана к Правилам застройки, пишет «Новый день».

Также в исковом заявлении истцы просят суд применить предварительные меры защиты, в частности, наложить запрет на какие-либо действия в отношении сквера до момента вступления в силу решения суда.