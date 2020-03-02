Тагильская поликлиника вошла в список лучших медучреждений Свердловской области
Сегодня, 16:22ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Общественный совет при минздраве Свердловской области определил лучшие медицинские учреждения региона. Об этом сообщается на областном информационном портале.
Сюжеты: Нижний Тагил
При составлении независимой оценки учитывались официальные сайты больниц и поликлиник, результаты очного и онлайн голосования, а также доступность и удобность для маломобильных пациентов.
В результате первое место заняла стоматологическая поликлиника Алапаевска — 96 баллов. Вторыми с результатом 95 баллов стали три медучреждения — Алапаевская городская больница, Свердловская областная больница № 2, детская городская больница Первоуральска. Третье место с результатом 94 балла поделили стоматологии Березовского, Верхней Пышмы и Первоуральска, областная детская клиническая больница № 1, городская поликлиника № 4 Нижнего Тагила.
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