Водитель школьного автобуса на Урале получит один миллион рублей за удаленный глаз

Сегодня, 15:08ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Мужчина работал водителем школьного автобуса в течение восьми лет. В августе 2019 года директор школы попросила его скосить траву около учебного учреждения. Во время работы пострадавшему в глаз попала соринка.
В день инцидента мужчина обратился в больницу, но врач ничего не обнаружил. Также не был открыт больничный лист. Через два дня водитель снова обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз «язва роговицы левого глаза».
В результате спасти глаз не удалось. Он был удален. После этого мужчина обратился в суд с требованием возмещения морального ущерба в сумме четыре миллиона рублей. Истец указал, что у него установлен глазной протез, который не позволяет жить прежней жизнью. Кроме того, в области глаза его беспокоят постоянные боли.
Судом требования водителя были удовлетворены частично. В результате школу обязали выплатить 150 тысяч рублей морального вреда и 5,3 тысячи рублей судебных расходов. Однако с таким решением водитель не согласился и обжаловал его в Свердловском областном суде. Теперь школа должна выплатить один миллион рублей.