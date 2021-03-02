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Водитель школьного автобуса на Урале получит один миллион рублей за удаленный глаз

Водитель школьного автобуса МАОУ «Сладковская СОШ» получит один миллион рублей моральной компенсации за утрату глаза, сообщает пресс-служба областного суда. 

Мужчина работал водителем школьного автобуса в течение восьми лет. В августе 2019 года директор школы попросила его скосить траву около учебного учреждения. Во время работы пострадавшему в глаз попала соринка.

В день инцидента мужчина обратился в больницу, но врач ничего не обнаружил. Также не был открыт больничный лист. Через два дня водитель снова обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз «язва роговицы левого глаза».

В результате спасти глаз не удалось. Он был удален. После этого мужчина обратился в суд с требованием возмещения морального ущерба в сумме четыре миллиона рублей. Истец указал, что у него установлен глазной протез, который не позволяет жить прежней жизнью. Кроме того, в области глаза его беспокоят постоянные боли.

Судом требования водителя были удовлетворены частично. В результате школу обязали выплатить 150 тысяч рублей морального вреда и 5,3 тысячи рублей судебных расходов. Однако с таким решением водитель не согласился и обжаловал его в Свердловском областном суде. Теперь школа должна выплатить один миллион рублей.

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