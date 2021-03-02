Водитель школьного автобуса на Урале получит один миллион рублей за удаленный глаз

В результате спасти глаз не удалось. Он был удален. После этого мужчина обратился в суд с требованием возмещения морального ущерба в сумме четыре миллиона рублей. Истец указал, что у него установлен глазной протез, который не позволяет жить прежней жизнью. Кроме того, в области глаза его беспокоят постоянные боли.