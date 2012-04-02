УК Нижнего Тагила наказали за то, что потребитель не получил перерасчет в срок

УК «Квартал» по заявлению потребителя в срок не предоставила информацию, сообщают в ведомстве. В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг», исполнитель обязан был в течение 3 рабочих дней предоставить информацию по существу вопросов, изложенных в обращении. В отношении Управляющей компании применены меры административного воздействия, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях.

Для комфортной жизни в квартире необходимо учесть множество мелочей от выбора добросовестной Управляющей компании до обстановки квартиры мебелью. Грамотное и продуманное обустройство каждой из комнат - это когда мебель и цветовая гамма на кухне, в коридоре, в спальне и гостиной хоть немного, но сочетается. Приобретая кухни на заказ, покупатели, например, могут потом заказать другую мебель для зала, схожую с кухонным гарнитуром по цвету и текстуре.