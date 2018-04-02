Останки пропавшего бойца ВОВ из Нижнего Тагила найдены в Ленинградской области (ФОТО)

В Кировском районе Ленинградской области были обнаружены останки уроженца Нижнего Тагила – Николая Фотеевича Макарова. Он был зоотехником в Петрокаменском совхозе, в 1939 году был награжден серебряной медалью ВСХВ. В годы ВОВ мужчина отправился на фронт, где и пропал без вести в 1942 году.

Известие о пропаже бойца получила его жена, которая в то время проживала в селе Кайгородское Петрокаменского района. Сообщается, что женщина погибла в разгар ВОВ или сразу после ее окончания.

У семьи осталась дочь, которую сейчас разыскивают поисковики объединения «Плацдарм». Пока останки бойца находятся в пункте временного хранения. Если родные пропавшего найдутся, его тело перевезут в Нижний Тагил и похоронят, пишет ИА «Все новости».