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Останки пропавшего бойца ВОВ из Нижнего Тагила найдены в Ленинградской области (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Останки пропавшего бойца ВОВ из Нижнего Тагила найдены в Ленинградской области (ФОТО)

2 апреля, 12:10Общество
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