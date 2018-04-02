Стивен Хокинг был похоронен рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином

Прощание с известным учёным состоялось в пантеоне Вестминстерского аббатства. Поклонники проводили Хокинга в последний путь бурными аплодисментами и молчанием под 76 ударов часов (именно столько лет было Хокингу в момент смерти).

Как сообщают «Новые Известия», на похороны были приглашены 500 гостей. Помимо бывшей жены и трех детей на церемонии прощания присутствовали актер Эдд Редмэйн, который сыграл Хокинга в биографическом фильме, глава SpaceX Илон Маск, гитарист Queen Брайан Мэй и драматург Алан Беннетт.

Напомним, известный физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался в Англии 14 марта на 77-ом году жизни. Он был известен своим распространением научных знаний для широкого круга людей и изучением первичного состояния Вселенной.