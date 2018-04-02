Страстная неделя началась у православных христиан со 2 апреля

Завершится Страстная неделя в этом году 8 апреля праздником Воскресения Христова.

Каждый день Страстной недели называют великим – по значимости событий Евангелия. Великая пятница является самым грустным днем для всех верующих – это день распятия Христа.

Торжественная пасхальная служба пройдет в храме Христа Спасителя в ночь на 8 апреля 2018 года, сообщает ТАСС.