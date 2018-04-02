Страстная неделя началась у православных христиан со 2 апреля
2 апреля, 14:55Общество
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Со 2 апреля 2018 года началась Страстная неделя. В течение всей недели православные христиане будут вспоминать о последних 7 днях жизни Иисуса Христа.
Завершится Страстная неделя в этом году 8 апреля праздником Воскресения Христова.
Каждый день Страстной недели называют великим – по значимости событий Евангелия. Великая пятница является самым грустным днем для всех верующих – это день распятия Христа.
Торжественная пасхальная служба пройдет в храме Христа Спасителя в ночь на 8 апреля 2018 года, сообщает ТАСС.
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