Какие документы нужны для поступления ребенка в первый класс в 2021 году

Какие документы нужны для поступления ребенка в первый класс в 2021 году
Сегодня, 16:28ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Для поступления первоклассников в школу установлен официальный перечень документов, которые образовательные учреждения имеют право требовать с родителей.

С какого возраста можно отдавать ребенка в школу?

Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» дети должны идти в школу не раньше шести с половиной лет и не позже восьми. Каждый родитель самостоятельно определяет, в каком именно возрасте из этого интервала ребенок пойдет в школу.

Если ребенок, который идет в первый класс, младше или старше этого возраста, при поступлении необходимо в учебное учреждение предъявить разрешение о приеме, его можно получить на сайте Госуслуг.

А когда открывается запись?

В Нижнем Тагиле прием заявлений в первый класс в 2021 году начинается 1 апреля в 00.00 часов для детей:

  • проживающих на закрепленной за школами территории;
  • имеющих право на первоочередной прием: дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников полиции, дети военнослужащих по месту жительства их семей;
  • имеющих право на преимущественный приём: дети, проживающие в одной семье и имеющие общую прописку с братьями и (или) сестрами, которые обучаются в школе.

Запись завершится 30 июня 2021 года.

Записать ребенка в учебное учреждение не по прописке можно с 6 июля. Зачисление будет, если останутся свободные места. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Как записать ребенка и какие нужны документы?

При поступлении в школу в Нижнем Тагиле родителям или законным представителям ребенка в обязательном порядке требуется предоставить:

  • паспорт родителя;
  • заявление от родителя;
  • свидетельство о рождении ребенка,
  • документы, подтверждающие проживание ребёнка на закрепленной территории.

Для зачисления детей в первый класс можно подать заявление через портал Госуслуг, лично обратиться в образовательное учреждение или МФЦ. Также заявители могут отправить заказное письмо через почту.

Прописка все еще нужна, а медсправка?

Дополнительно учебные учреждения могут потребовать:

  • документы, подтверждающие право ребёнка на первоочередное зачисление в учебное заведение;
  • СНИЛС;
  • справку с места работы родителя или представителя;
  • медицинскую карту;
  • прививочный сертификат;
  • полис обязательного медицинского страхования.

Может ли школа отказать в приеме ребенка в первый класс?

Администрация школы может отказать в приеме детей в первый класс в случае отсутствия свободных мест в учреждении, которое определяется реальной вместительностью заведения. Устроить детей в другое образовательное учреждение помогают муниципальные органы управления образованием, которые предоставляют родителям информацию о наличии свободных мест в других учебных учреждениях. Регистрация по месту жительства или пребывания дает преимущественное право на зачисление.

Кстати, записать ребенка могут только мама с папой или бабушка с дедушкой тоже?

Бабушка и дедушка могут подать заявление о приеме в школу, если у них есть на это особые права:

  • постоянная или временная опека над внуком или внучкой до 14 лет;
  • документально установленное попечительство на детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Когда я узнаю, зачислят моего ребенка в школу или нет?

Если вы записались в школу по прописке, то ответ будет в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений. Они принимаются до 30 июня, после этого в школах Нижнего Тагила издаются приказы о зачислении в школу.

В учебные учреждения не по прописке детей зачисляют, если остаются места. Приказы будут издаваться в зависимости от наполняемости классов не позднее 5 сентября.

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