Какие документы нужны для поступления ребенка в первый класс в 2021 году

Когда я узнаю, зачислят моего ребенка в школу или нет?

Если вы записались в школу по прописке, то ответ будет в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений. Они принимаются до 30 июня, после этого в школах Нижнего Тагила издаются приказы о зачислении в школу.