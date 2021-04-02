Какие документы нужны для поступления ребенка в первый класс в 2021 году

Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» дети должны идти в школу не раньше шести с половиной лет и не позже восьми. Каждый родитель самостоятельно определяет, в каком именно возрасте из этого интервала ребенок пойдет в школу.
Если ребенок, который идет в первый класс, младше или старше этого возраста, при поступлении необходимо в учебное учреждение предъявить разрешение о приеме, его можно получить на сайте Госуслуг.
В Нижнем Тагиле прием заявлений в первый класс в 2021 году начинается 1 апреля в 00.00 часов для детей:
Запись завершится 30 июня 2021 года.
Записать ребенка в учебное учреждение не по прописке можно с 6 июля. Зачисление будет, если останутся свободные места. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.
При поступлении в школу в Нижнем Тагиле родителям или законным представителям ребенка в обязательном порядке требуется предоставить:
Для зачисления детей в первый класс можно подать заявление через портал Госуслуг, лично обратиться в образовательное учреждение или МФЦ. Также заявители могут отправить заказное письмо через почту.
Дополнительно учебные учреждения могут потребовать:
Администрация школы может отказать в приеме детей в первый класс в случае отсутствия свободных мест в учреждении, которое определяется реальной вместительностью заведения. Устроить детей в другое образовательное учреждение помогают муниципальные органы управления образованием, которые предоставляют родителям информацию о наличии свободных мест в других учебных учреждениях. Регистрация по месту жительства или пребывания дает преимущественное право на зачисление.
Бабушка и дедушка могут подать заявление о приеме в школу, если у них есть на это особые права:
Если вы записались в школу по прописке, то ответ будет в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений. Они принимаются до 30 июня, после этого в школах Нижнего Тагила издаются приказы о зачислении в школу.
В учебные учреждения не по прописке детей зачисляют, если остаются места. Приказы будут издаваться в зависимости от наполняемости классов не позднее 5 сентября.