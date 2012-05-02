Перезагрузка: как минфин решил перераспределить налоги

Основной упор Минфина сделан на перераспределение налоговой нагрузки: налоги на труд и капитал будут сокращены, а фискальное бремя для компаний, снимающих природную ренту, напротив, увеличится.

В Минэкономразвития говорят, что государство может зайти намного дальше на пути повышения налогов на природную ренту и сокращения налогов на труд и капитал, даже за счет увеличения дефицита бюджета. Минфин же настроен на сбалансированное решение поясняет эксперт Института им. Е.Т. Гайдара Владимир Назаров.

Для дальнейшего стимулирования модернизации ведомство Антона Силуанова предлагает отменить налог на движимое имущество (машины, оборудование). Это будет подталкивать бизнес к обновлению производственной базы, а также упростит порядок уплаты налогов, уверены чиновники. Саму налоговую базу планируется определять исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости (сейчас она исчисляется по бухгалтерской).

По самому налогу на недвижимость определенности пока нет. В Минфине полагают, что сроки его введения будут зависеть от того, когда будет завершена кадастровая оценка объектов капитального строительства по всей стране (по плану Минэкономразвития должно завершить работу к концу 2012 года).

В рамках введения налога на недвижимое имущество планируется решить вопрос налогообложения предметов роскоши. Так, при введении минимальной ставки налога предполагается установить различные его ставки (от 0,05 до 0,3%) в зависимости от совокупной кадастровой стоимости объектов. При этом для недвижимости дороже 300 млн руб. рекомендуется установить максимальную ставку без возможности снижения на местном уровне. Повышенный налог будет применяться вне зависимости от того, кто является собственником объекта — организация, физлицо или группа лиц.

Помимо этого начиная с 2013 года будет введена минимальная ставка транспортного налога для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 410 л.с. в размере 300 руб. с 1 л.с. Также предполагается в пять раз увеличить средние ставки для мощных мотоциклов (свыше 130—150 л.с.), гидроциклов (свыше 150 л.с.), катеров и яхт (свыше 300 л.с.).

То что Минфин не вводит отдельный налог на роскошь, а модифицирует ныне существующие, Михаил Орлов из «ОПОРА России» называет «правильным подходом». Впрочем, сбор по налогу в такой конфигурации будет небольшим и исчисляться миллиардами рублей.

Это едва ли сможет решить проблему бюджетной обеспеченности, скорее это знаковое событие, направленное на повышение справедливости в налоговой системе отмечает он.

В вопросе повышения фискального бремени большой "блок" маневра касается отмены налоговых льгот. В частности, их лишатся естественные монополии (сейчас их льготы обходятся бюджету в 200 млрд руб.) — Минфин предлагает в течение семи лет отменить льготу по налогу на имущество (ставка будет расти на 0,3% в год). Ранее министерство предлагало более жесткую реформу — отменить льготы за пять лет, поднимая ставку на 0,5% в год.

Кроме того, будут разработаны механизмы налогообложения горючего природного газа, добываемого из угольных месторождений, а также продолжена работа по подготовке предложений об установлении специфических ставок НДПИ по иным видам твердых полезных ископаемых (металлы, соли, строительное сырье и пр.).