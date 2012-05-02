За нарушение авторских прав ответит провайдер
Госдума рассмотрела в первом чтении президентские поправки в Гражданский кодекс РФ. По сути, речь идёт о тотальной ревизии действующего в России гражданского права, которое вступило в силу более 17 лет назад.
Изменения в гражданском кодексе коснутся правообладателей, государственной регистрации и деятельности юридических лиц, интеллектуальной собственности в Сети, введения нового статуса публичных и непубличных акционерных обществ и многого другого.
Например, регистрацию прав, включая на недвижимость, предлагается сделать обязательной при непосредственном участии нотариусов. Законопроект предполагает упорядочить и сократить организационно-правовые формы юрлиц, отказаться от не оправдавших себя закрытых акционерных обществ и обществ с дополнительной ответственностью.
Новым для российского договорного права будет институт заверения об обстоятельствах: сторона, которая при заключении договора или после, не совсем точно и полно рассказала об обстоятельствах, имеющих отношение к сделке, будет возмещать другой стороне причиненные этим убытки.
Также уточняются нормы законодательства об интеллектуальных правах. Устанавливаются общие принципы ответственности за нарушения интеллектуальных прав в Интернете со стороны информационных посредников (интернет-провайдеров). То есть, если будет нарушено авторское право, то и провайдер, передавший материалы в глобальную паутину или предоставивший кому-либо возможность разместить эти материалы, понесёт ответственность.
Вступление законопроекта в силу предполагается с 1 сентября 2012 года. Перерегистрации ранее созданных юридических лиц и переоформления прав на недвижимость не потребуется.