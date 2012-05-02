За нарушение авторских прав ответит провайдер

Изменения в гражданском кодексе коснутся правообладателей, государственной регистрации и деятельности юридических лиц, интеллектуальной собственности в Сети, введения нового статуса публичных и непубличных акционерных обществ и многого другого.

Например, регистрацию прав, включая на недвижимость, предлагается сделать обязательной при непосредственном участии нотариусов. Законопроект предполагает упорядочить и сократить организационно-правовые формы юрлиц, отказаться от не оправдавших себя закрытых акционерных обществ и обществ с дополнительной ответственностью.

Новым для российского договорного права будет институт заверения об обстоятельствах: сторона, которая при заключении договора или после, не совсем точно и полно рассказала об обстоятельствах, имеющих отношение к сделке, будет возмещать другой стороне причиненные этим убытки.

Также уточняются нормы законодательства об интеллектуальных правах. Устанавливаются общие принципы ответственности за нарушения интеллектуальных прав в Интернете со стороны информационных посредников (интернет-провайдеров). То есть, если будет нарушено авторское право, то и провайдер, передавший материалы в глобальную паутину или предоставивший кому-либо возможность разместить эти материалы, понесёт ответственность.