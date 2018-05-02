Горячая вода будет временно отключена на Вые и Лебяжке 24, 28 и 30 мая
2 мая, 17:30Общество
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В мае в Нижнем Тагиле будут проводиться гидравлические испытания теплосетей. В связи с этим будет отключена горячая вода на Вые и Лебяжке.
Сюжеты: Нижний Тагил
Жители Лебяжки будут без горячей воды 24 мая с 8:00 до 16:00. На Вые воду отключат 28 и 30 мая с 8:00 до 16:00.
МУП «НТТС» и МУП «Горэнерго» сообщают, что на время проведения испытаний тагильчанам необходимо отключить тепловые узлы.
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