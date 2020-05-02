Синоптики обещают жителям Нижнего Тагила заморозки до минус 4 градусов
Сегодня, 17:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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3 и 4 мая синоптики «Уральского УГМС» обещают жителям Свердловской области заморозки на поверхности почвы и в воздухе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Столбик термометра ночью 3 мая опустится до 3 градусов ниже нуля, 4 мая – до -4. Синоптики предупреждают, что от заморозков могут пострадать теплолюбивые сельскохозяйственные культуры, у которых идёт активная вегетация.
Единая диспетчерская служба Нижнего Тагила просит граждан при возникновении ЧС, аварий и происшествий немедленно сообщать об этом на телефоны горячей линии: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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