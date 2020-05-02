В России для врачей стал доступен льготный тариф на мобильную связь и интернет

Тариф включает 600 минут голосовых вызовов, 600 SMS-сообщений, безлимитные звонки на номера МТС и 10 гигабайт мобильного интернета в месяц. Первые три месяца после подключения абоненты могут не платить за пользование тарифом, а потом абонентская плата составит 200 рублей в месяц.

Новый тариф от МТС уже доступен медработникам в Москве и Татарстане, отмечает издание newsnn.ru. С 30 апреля более пяти тысяч сотрудников инфекционных больниц, в которых лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, начали получать инструкции, как подключить бесплатную связь. В ближайшее время акция охватит и другие российские регионы. В первую очередь МТС подключают к бесплатной связи и льготному тарифу те регионы России, где работает сеть МТС и где наблюдается самая сложная обстановка с распространением COVID-19. При выборе приоритетных регионов для подключения компания руководствуется данными оперативного штаба о самых загруженных больницах, где лежат инфицированные коронавирусом пациенты.