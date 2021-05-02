«Захваченную» форель на уральской ферме разрешили забрать владельцам

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил решить проблему главе Верхнего Тагила. Рыбу с фермы в уральском Михайловске незаконно удерживает собственник «Верхне-Тагильского рыбного хозяйства». У него предприниматели арендовали участок для зимовки рыбы. Глава рыбхоза попросил вывезти рыбу до окончания действия заключенного договора, а в дальнейшем закрыл фермерским сотрудникам доступ к форели.