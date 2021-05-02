«Захваченную» форель на уральской ферме разрешили забрать владельцам

«Захваченную» форель на уральской ферме разрешили забрать владельцам
«Захваченную» форель на уральской ферме разрешили забрать владельцам
Сегодня, 20:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Владельцам форелевой фермы разрешили забрать рыбу из Михайловска.

Новый владелец подписал документ, согласно которому рыба может быть вывезена хозяевами, пишет E1.

В настоящий момент решается вопрос с транспортировкой. Предстоит переместить на новое место 20 тонн рыбы. Это произойдет как только температура воды в Михайловске позволит произвести перевозку.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил решить проблему главе Верхнего Тагила. Рыбу с фермы в уральском Михайловске незаконно удерживает собственник «Верхне-Тагильского рыбного хозяйства». У него предприниматели арендовали участок для зимовки рыбы. Глава рыбхоза попросил вывезти рыбу до окончания действия заключенного договора, а в дальнейшем закрыл фермерским сотрудникам доступ к форели.

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