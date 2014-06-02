1 Июня - Детский праздник в фотостудии Фотолайф!

1 июня в нашей студии проходила акция для детишек – это был настоящий марафон детских улыбок, хорошего настроения и позитива! Марафон закончился, а мы уже скучаем по всем маленьким непоседам! К сожалению не смогли отснять всех желающих и уже думаем о повторении акции! Следите за новостями нашей студии и успевайте записываться на Детские фотосессии!

Обязательно ждем всех еще к нам в гости =)