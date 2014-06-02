Путин поручил дополнить учебник истории РФ главами о Крыме и Севастополе

Один из участников встречи, представляющий севастопольское отделение ОНФ, попросил президента посодействовать тому, чтобы в едином учебнике истории, над которым сейчас работают в РФ, было зафиксировано, что Крым и Севастополь являются частью России, а также чтобы в нем было рассказано о роли полуострова в истории страны. Собеседник Путина посетовал, что в украинских учебниках истории о полуострове почти не упоминалось, а многие факты искажались.

Я уверен, что так это и будет, - заявил президент. - Наши историки не забудут ни про Крым в целом, ни про Севастополь в частности. Это то, на чем мы можем и должны воспитывать наших молодых людей.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, срок исполнения поручения установлен до 15 августа 2014 года.

Когда появятся новые учебники

Первые учебники по отечественной истории из новой единой линейки учебников для всех возрастов появятся в школе в 2015 году. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что учебники «будут носить авторскую окраску». Главное, по его словам: «определено видение отечественной истории в результате большой научной и общественной дискуссии», и теперь »важно, чтобы основные исторические факты и их трактовка были донесены до школьников», при этом задача авторов - сделать учебники интересными.

Как сообщил председатель РИО, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, для экспертизы будущих учебников по истории создается комиссия при участии РИО.

Ее заключения будут учитываться при формировании федерального перечня учебников сказал политик. Он заверил, что РИО не собирается вмешиваться в творческий процесс авторских коллективов, но готово обеспечить их консультирование.

Дискуссии вокруг концепции учебника

Обсуждение концепции шло в течение четырех месяцев в очном и заочном форматах, в интернете. В нем участвовали учителя, ученые-историки, ветераны Великой Отечественной войны, представители религиозных конфессий, а также сами школьники и их родители. Как сообщил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов, большинство предложений касалось переломных событий революции 1917 года, Гражданской и Великой Отечественной войн, новейшей истории России.