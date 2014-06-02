Тагильчанка Наталья Прокошева - один из лучших социальных педагогов области

В номинации «Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания – 2014» за победу боролась сотрудница ГАУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Дзержинского района г. Нижний Тагил» Прокошева Наталья Владимировна .

Наталья Владимировна работает в Центре почти 10 лет, из них последние 2 года на должности социального педагога. За эти годы она неоднократно удостаивалась Почетных грамот и благодарственных писем за добросовестный труд.