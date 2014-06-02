Тагильчанка Наталья Прокошева - один из лучших социальных педагогов области
2 июня 2014, 16:20Общество
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29 мая 2014 года в актовом зале Министерства социальной политики Свердловской области прошел финал областного конкурса «Профессионал – 2014».
В номинации «Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания – 2014» за победу боролась сотрудница ГАУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Дзержинского района г. Нижний Тагил» Прокошева Наталья Владимировна.
Наталья Владимировна работает в Центре почти 10 лет, из них последние 2 года на должности социального педагога. За эти годы она неоднократно удостаивалась Почетных грамот и благодарственных писем за добросовестный труд.
В финале, среди 5 претендентов на звание «Лучший социальный педагог», приехавших из разных уголков Свердловской области, Прокошева Наталья Владимировна заняла почетное третье место. Награждение победителей состоится в Екатеринбург 5 июля 2014 года.
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