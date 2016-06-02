«Голосистый» 4G. МОТИВ планирует переход на VoLTE

­­­­­­­­­Напомним, в феврале 2016 года МОТИВ выиграл на аукционе Роскомнадзора дополнительный LTE-ресурс диапазона 2570-2595 МГц сразу в пяти регионах УрФО – в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, в Югре и на Ямале.

Сейчас оператор получил лицензии, а вместе с ними и законное право передавать «голос» по сетям 4G с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE). Пока же для совершения голосовых вызовов применяется технология, когда телефон на время разговора переходит из 4G в 2G, а после – переключается обратно. Стоит отметить, что аналогичным образом работают сети у всех российских операторов.

VoLTE – это совсем другая история. Здесь «голос» передаётся по IP, благодаря чему звонок совершается моментально, без каких-либо задержек. Качество голоса тоже на высоте. VoLTE позволяет передавать почти неуловимые оттенки голоса, складывается ощущение, что собеседник находится не за сотни километров от вас, а стоит за вашей спиной. Да и батарея разряжается не так быстро, - рассказывает технический директор компании МОТИВ Алексей Артемасов.

В настоящий момент специалисты компании планируют не только переход на VoLTE, но и модернизацию действующей сети, а также установку дополнительного оборудования.