Сетевая фирма в Нижнем Тагиле не отдает мужчине компьютер после ремонта в 26 тысяч
Житель Нижнего Тагила по имени Константин вызвал мастера по ремонту компьютеров после того, как у него сломался ПК. Однако итогом этого обращения стало лишение техники и заявление в полицию. Свою историю попытки починить компьютер мужчина рассказал TagilCity.ru.
Объявление о ремонте ПК Константин нашел на сайте Avito. По словам мужчины, приехавший мастер сначала пытался разобраться на месте. Однако через 10 минут уточнил, что нужна диагностика на спецоборудовании в фирме «Оптимальный сервис», где он работает.
Составили официальный договор на диагностику компьютера за 2,8 тысяч рублей. На следующий день мастер позвонил и сказал, что они выполнили ремонт на 32 тысячи рублей. Хотя, по договору, все ремонтные работы должны проводится при предварительном согласовании с заказчиком,рассказал Константин.
Ситуация, по его словам, неприятная, но в сервисе ответили, что все работы уже сделаны и предложили лишь скидку в шесть тысяч рублей.
То есть, компьютер за 20 тысяч рублей отремонтировали на 26 тысяч рублей. При чем мы просили только сделать диагностику, а чистить видеокарту или восстанавливать термопасту на процессоре вообще никто не просил,возмутился тагильчанин.
Директор «Оптимального сервиса», рассказывает Константин, отказывается отдавать компьютер назад, ссылаясь на уже выполненные работы, и предлагает договорится о цене.
По приходу домой поискали отзывы об этой фирме. Как оказалось, она сетевая и работает по всей России. Куча обманутых людей и заявлений в полицию,отметил мужчина.
Действительно, согласно сайту компании, «Оптимальный сервис» работает в Нижнем Тагиле, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге и Ижевске. Также на просторах интернета можно найти множество негативных отзывов об этой фирме. Некоторые пользователи описывают ситуацию, схожую с историей Константина.
Он также написал заявление в полицию. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что оно передано в отделение полиции № 20:
Организована проверка, в ходе которой будут опрошены сам заявитель и представители сервисного центра. Обоснованное решение будет принято по окончании проверки.
В самом компьютерном сервисе TagilCity.ru не удалось получить комментарий по поводу случившегося. Там сообщили, что номер телефона, размещенный на сайте, является линией для оформления заявок от клиентов. Контакты руководства «Оптимального сервиса» также отказались предоставить.