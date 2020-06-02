Сетевая фирма в Нижнем Тагиле не отдает мужчине компьютер после ремонта в 26 тысяч

Объявление о ремонте ПК Константин нашел на сайте Avito. По словам мужчины, приехавший мастер сначала пытался разобраться на месте. Однако через 10 минут уточнил, что нужна диагностика на спецоборудовании в фирме «Оптимальный сервис», где он работает.

Составили официальный договор на диагностику компьютера за 2,8 тысяч рублей. На следующий день мастер позвонил и сказал, что они выполнили ремонт на 32 тысячи рублей. Хотя, по договору, все ремонтные работы должны проводится при предварительном согласовании с заказчиком,рассказал Константин.

Ситуация, по его словам, неприятная, но в сервисе ответили, что все работы уже сделаны и предложили лишь скидку в шесть тысяч рублей.

То есть, компьютер за 20 тысяч рублей отремонтировали на 26 тысяч рублей. При чем мы просили только сделать диагностику, а чистить видеокарту или восстанавливать термопасту на процессоре вообще никто не просил,возмутился тагильчанин.

Директор «Оптимального сервиса», рассказывает Константин, отказывается отдавать компьютер назад, ссылаясь на уже выполненные работы, и предлагает договорится о цене.

По приходу домой поискали отзывы об этой фирме. Как оказалось, она сетевая и работает по всей России. Куча обманутых людей и заявлений в полицию,отметил мужчина.

Действительно, согласно сайту компании, «Оптимальный сервис» работает в Нижнем Тагиле, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге и Ижевске. Также на просторах интернета можно найти множество негативных отзывов об этой фирме. Некоторые пользователи описывают ситуацию, схожую с историей Константина.

Он также написал заявление в полицию. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что оно передано в отделение полиции № 20:

Организована проверка, в ходе которой будут опрошены сам заявитель и представители сервисного центра. Обоснованное решение будет принято по окончании проверки.