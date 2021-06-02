Десятки нарушений на предприятии «Ростеха» найдены в Свердловской области

Десятки нарушений на предприятии «Ростеха» найдены в Свердловской области
Десятки нарушений на предприятии «Ростеха» найдены в Свердловской области
Сегодня, 18:50ОбществоФото: pixabay.com
Порядка 30 нарушений найдены на предприятии «Ростеха» — «Марийнском прииске», расположенном в поселке Малышева Свердловской области. Большинство из них касаются нарушений в сфере промышленной безопасности.

Проверка в отношении АО «Мариинский прииск», проведенная Уральским управлением Ростехнадзора, завершилась возбуждением административного производства.

Всего специалисты ведомства выявили около 30 нарушений в сфере промышленной безопасности. Большинство из них — 19 — касаются проведения горных работ, 11 — требований к эксплуатации оборудования, работающего под давлением.

Также были обнаружены нарушения в сфере производственного контроля, соблюдения правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых. Кроме того, как следует из документов по результатам ревизии, опубликованных на сайте Генпрокуратуры, на предприятии не обеспечена полнота сведений, представленных для регистрации в государственном реестре ОПО. Временный генеральный директор АО «Мариинскийприиск» не имеет горнотехнического образования, еще часть сотрудников, допущенных к работе на опасном производственном объекте, не аттестованы в области промышленной безопасности.

В отношении юридического лица и главного инженера по итогам проверочных мероприятий были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 300 тысяч рублей или приостановкой деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, надзорные органы нашли нарушения правил промышленной безопасности в цехе подготовки производства утилизации (переработки) взрывчатых материалов на «ХЗ Планта» в Нижнем Тагиле. Результаты проверки показали что в цехе подготовки производства утилизации (переработки) взрывчатых материалов нарушается промышленная безопасность, так как присвоен не тот класс опасности.

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