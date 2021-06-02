Десятки нарушений на предприятии «Ростеха» найдены в Свердловской области

Также были обнаружены нарушения в сфере производственного контроля, соблюдения правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых. Кроме того, как следует из документов по результатам ревизии, опубликованных на сайте Генпрокуратуры, на предприятии не обеспечена полнота сведений, представленных для регистрации в государственном реестре ОПО. Временный генеральный директор АО «Мариинскийприиск» не имеет горнотехнического образования, еще часть сотрудников, допущенных к работе на опасном производственном объекте, не аттестованы в области промышленной безопасности.