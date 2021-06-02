Президент РФ встретился с общественниками-победителями праймериз ЕР

По заявлению Владимира Путина, на встрече с руководством «Единой России» и общественниками, которые стали победителями праймериз, ЕР является единственной политической партией в стране, которая отбирает кандидатов на выборы, основываясь на мнении населения.

Путин считает, что «Единая Россия» не уходит от прямого, честного разговора с гражданами. Благодаря праймериз, по его словам, можно не только отбирать кандидатов, но и постоянно развивать партию, привлекать в нее максимальное количество сторонников, единомышленников, молодых людей. Об этом пишет er.ru. Известно, что предварительное голосование «Единой России» стало самым масштабным как в ее истории, так и в истории политической системы РФ. Около 12 млн избирателей проголосовали за кандидатов, которые представят «Единую Россию» на сентябрьских выборах. В праймериз участвовало рекордное число кандидатов: свыше 14 тыс. человек на все уровни выборов, более 5,5 тыс. — на выборы в Государственную думу. Третья часть из них никогда раньше не имели дела с политикой. По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, после поддержания Путиным инициативы об участии волонтеров в политике на праймериз выдвинулось рекордное число волонтеров и общественников. Из их числа оказался каждый третий кандидат. У многих общественников появилась возможность изнутри посмотреть на проблемы граждан. По словам председателя Российского союза сельской молодежи, победителя предварительного голосования «Единой России» в Мордовии Юлии Оглоблиной, россияне боятся, что реализация закона о бесплатном подведении газа до участков затянется. А по словам председателя «Совета Матерей», эксперта ОНФ Татьяны Буцкой, пора установить общие правила, которые позволят определять многодетные семьи по всей России, а также расширить программу маткапитала. Владимир Путин отметил: инициативы граждан, полученные в ходе праймериз, станут основой для последующей деятельности лидеров предварительного голосования и ЕР в целом. «Граждане делились наболевшим, проблемами, с которыми каждый день сталкиваются», — сказал глава государства. Инициативы лидеров праймериз станут частью предвыборной программы «Единой России». В ее основу войдут положения послания Владимира Путина. 19 июня в российской столице съезд партии утвердит проект предвыборной программы. Затем его вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщает сайт ЕР.

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